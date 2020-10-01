Servet Turgut'un taziyesine polis müdahalesi

Van'ın Çatak ilçesinde gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen ve önceki gün yaşamını yitiren Servet Turgut'un taziyesi polis tarafından basıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve HDP’li milletvekilleri Servet Turgut'un taziyesine katıldı.

Turgut'un kardeşi ağabeyinin başına getirilenleri anlattığı sırada engellendi.

Taziyede HDP'li Hüda Kaya aileye taziye dileklerinde bulunmak için konuşmaya başladığı sırada polis, müdahalede bulundu.

Polis, taziyede konuşma yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, ziyareti görüntülemek isteyen gazetecilere de müdahale edilerek çekim yapmalarını engelledi.

Yaşanan tartışmada polis, taziyenin devam etmesi durumunda gözaltı yapacaklarını söyledi.

Bunun üzerine HDP’liler ile polis arasında sert tartışma yaşandı. Aydeniz, “İnsana saygınız olsaydı taziyeye böyle girmezdiniz. Duaya saygısı olanlar buraya silahlı giremezler. İslamiyet’e de dine de saygısızsınız” dedi. Polis ise aileye, “Taziyeyi derhal bitirin” uyarısında bulundu. Ardından HDP’liler tekrar taziyede oturmaya devam etti.

Taziyede bekleyiş devam ediyor.