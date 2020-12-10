Sermiyan Midyat'ın Sevcan Yaşar'ı darp ettiği kareler dava dosyasında

Kısa süre önce ABD'de çektiği bir videoyu paylaşan ve "Bakın herkes sokaklarda, kuaförler açık, restoranlar açık. Herkes dip dibe, havalimanında bile ateş bile ölçülmedi. Bizde AVM’lerde herhangi bir kafede bile ölçülüyor. Herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan çok daha fazla fark ediyor. Gerçekten memleketteki tüm sağlık çalışanların, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı’nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan" diyen Sermiyan Midyat adlı oyuncunun, oyuncu Sevcan Yaşar'ı 'kasten yaralama', 'zincirleme tehdit', ve 'zincirleme hakaret' suçlarından sekiz yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, davaya ilişkin iddianamenin fotoğraf ve videoları ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Yaşar’ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile evine verilen hasar dikkat çekti.