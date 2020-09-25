Serkan Kurtuluş'un yakalanmasında FBI parmağı: Yeni Rıza Sarraf mı?

İzmir’de "FETÖ Borsası" olarak adlandırılan yapının silahlı kanadını yönettiği söylenen, çok sayıda kişiden tehditle para aldıkları ve bazılarına silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle hakkında dava açılan ve uluslararası yakalama kararı bulunan Serkan Kurtuluş Haziran ayında Arjantin'de yakalanmıştı.

Kurtuluş'un yakalanma hikayesinin ayrıntıları ve tutuklu bulunduğu cezaevinden başta AKP kurucularından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve bazı AKP'liler hakkında rahatça suçlamalarda bulunabilmesi ve bunu cemaate yakın bazı isimler üzerinden yapabiliyor olması, bu ismin ABD tarafından iktidarı zora sokabilecek şekilde elde tutulduğu iddialarına neden oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan Kurtuluşun Türkiye'den kaçtıktan sonraki ilk durağı olan Gürcistan'dan Arjantine geçiş ve orada yakalanış hikayesinin ayrıntılarını yazdı. Şardan Kurtuluş'un yakalanma sürecinin arkasında ABD istihbaratının olduğunu söyleyerek şöyle yazdı:

"Gürcistan'da kalmasının sakıncalı olacağına karar veren Kurtuluş'un ülkeden ayrıldığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda, Kurtuluş'un yakın tarihte Gürcistan'dan önce Ukrayna'ya, oradan da İspanya'ya geçtiği anlaşıldı.

Kurtuluş, İspanya'dan Kolombiya'ya uçtu. Türkiye'den epeyce uzaklara giderek izini kaybettirmek isteyen Kurtuluş'un izi Arjantin'de bulundu.

Türkiye'nin halen Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı organize suç örgütü lideri ve FETÖ borsası iddialarının kilit ismi Kurtuluş, geçen Haziran'da yerel polisin operasyonuyla Buenos Aires'te otel odasında yakayı ele verdi.

Gelişmenin ardından Türkiye, Interpol üzerinden devreye girdi, iade sürecini başlattı. Henüz bu konuda bir ilerleme sağlanamadı.

Bu aşamada, Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanması sıradan bir süreç değil. Edindiğim bilgiye göre, Türkiye'de ilginç bir sürecin içinde olan Kurtuluş'u takip eden sadece Türk Emniyeti değildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Kurtuluş'un varlığından haberdardı!

Uzaktan Kurtuluş'u takip ediyordu. Kurtuluş'u Gürcistan'dan çıkartan FBI mı? İşin bu aşaması henüz bilinmiyor.

Fakat Kurtuluş'un Kolombiya'ya geldiğini tespit eden FBI, burada devreye girip Kurtuluş'un Arjantin'e geçiş yapmasını kendi kanalları üzerinden sağladı. Zira ABD'nin Kolombiya ile suçlu iadesini kolaylaştıran adli mekanizması yoktu. Arjantin'le bu çerçevede ikili çalışmaları olan FBI, yerel polisle yaptığı ortak çalışma sonrasında Kurtuluş'u "kontrollü biçimde" yakalattı.

Daha önce de Türkiye merkezli benzer adli ve istihbari operasyonlar gerçekleştiren FBI, şimdi tıpkı Rıza Sarraf dosyasında olduğu gibi benzer özel bir süreci Arjantin'de yürütüyor.

Kurtuluş'un Arjantin'de resmi makamlara Türkiye'yi ilgilendiren konularda neler anlattığını henüz bilmiyoruz. Ancak, son günlerde özellikle yurtdışındaki farklı sosyal medya hesaplarından Kurtuluş'a ait olduğu edilen bazı iddialar gündeme getiriliyor.

Bu paylaşımlara bakıldığında Kurtuluş'un, AKP iktidarı ile devletin bazı kurumlarını ve görevlilerini zorda bırakacak açıklamaları var. Bunların ne kadarının doğru olduğu henüz bilinmiyor. Ama Arjantin'de FBI'ın kontrolünde bir süreç yürütülüyor."