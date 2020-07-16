‘Serik’teki 500 bin TL’lik rüşvet iddiası araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in AKP’li Serik Belediyesi’ndeki “500 bin liralık rüşvet” iddiasının araştırılması için Meclis’e verdiği önerge AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Bakanların isimlerinin de olaya karıştığını vurgulayan CHP’li Zeybek, 2013 yılında 4 bakan hakkında gelen fezlekeleri de hatırlatarak, “2013 yılında dört bakanın rüşvet olayı meşrulaştırıldı, şimdi de iki bakanın bildiği rüşvet olayı meşrulaştırılmaya çalışılıyor” dedi.

Önergeyle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Zeybek ise ‘olayın örtbas edilmeye çalışıldığını’ belirterek, “2 ay 11 gün olmuş hiçbir yetkili açıklamada bulunmuyor. Herkes suspus, ama ortada bir gerçek var ki, Serik Belediyesi 500 bin liralık bir rüşvet almış” dedi.

Bakanların isimlerinin de olaya karıştığını vurgulayan Zeybek, 2013 yılında 4 bakan hakkında gelen fezlekeleri de hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Özellikle Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı’na çağrıda bulunuyorum bu rüşveti alan kişiyi derhal açıklayın, yoksa bu rüşvet suçunun ortağı olursunuz, rüşveti gizlemek kamu görevlisi için suçtur. Kamu görevlisi resen soruşturulması gereken bir suçu tespit edip bildirmiyorsa suç işliyor demektir. Bunu bugün örtbas etmeye çalışanlar suç işliyorlar. Buna meclisin izin vermemesi gerekiyor. 2013 yılında dört bakanın rüşvet olayı meşrulaştırıldı, şimdi de iki bakanın bildiği rüşvet olayı meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu ülkede birazcık adalet dağıtalım, yargıyı işletelim.”