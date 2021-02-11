Şeriatçı vakıf üniversite kuruyor

2005 yılında "Türkiye’de şeriat devleti kurmak istemek" suçlamasıyla kapatılan ve 2014 yılında yeniden faaliyete başlayan Zehra Vakfı, şimdi de üniversite kuruyor.

Zehra Vakfı’nın kurucularından olan Gıyasettin Bingöl, Bursa’da Mudanya Üniversitesi adıyla kurulması planlanan üniversitenin inşaatı tamamlanmak üzere.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Bingöl’ün, 2013’te çalışmalarına başladığı üniversitede sona gelindi. 2021’de öğrenci almaya başlayacağı ve Tıp ile Diş Hekimliği’ni de bünyesinde barındıracağı kaydedildi. Bu kapsamda, üniversite için sosyal medya hesabı açıldı, kurucu rektörü dahi belirlendi. Bingöl, gerçekleştirdiği bir söyleşide kurucu rektörün Prof. Dr. Abdullah Bayram olacağını duyurdu. Daha önce YÖK Denetleme Kurulu üyeliği yapan Bayram, Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğünü üstlenmişti.

Öte yandan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı çıkan Namazgâh İlkokulu’nun yapımını Gıyasettin Bingöl’ün üstlendiğini duyurmuş ve bu kapsamda protokol imzalanmıştı. 18-20 derslikli okulun anahtar teslim olarak Bingöl tarafından inşa edileceği ilkokulun adı da Gıyasettin Bingöl Namazgâh İlkokulu olarak belirlendi.