'Şeriat devleti kurmak istemek' suçlamasıyla kapatılan vakfa Gökçek'ten okul arazisi!

"Beddiüzzaman Said Nursi’nin modeliyle eğitim veriyoruz" sloganıyla daha önce haberlere konu olan Zehra Okulları'na Melih Gökçek'ten arazi kıyağı gelmiş.

2005 yılında "Türkiye’de şeriat devleti kurmak istemek" suçlamasıyla kapatılan söz konusu vakıf, 2014 yılında yeniden faaliyete başlamıştı.

Aynı yıl Ankara'da "anaokul, ilkokul, anadolu ve fen lisesi" eğitimi veren bir "okul" çalışmasına başlayan gerici vakıf, söz konusu okulu "Zehra Koleji" adıyla açmıştı.

Ankara Batıkent'te bulunan kolej, MEB’in “Rehberlik ve Teftiş Mevzuatı”ndaki “Okul bahçelerinde Atatürk büstü bulunur, bakım ve koruması yapılır” hükmünü de uygulamamasıyla gündem olmuştu.

Tartışma konusu olan Zehra Koleji'nin Batıkent'te bulunan binasının arsasına ilişkin dikkat çeken bir bilgi ortaya çıkarken, ilgili arsanın Melih Gökçek döneminde gerici vakfa verildiği ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı.