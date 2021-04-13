Sergey Lavrov Tahran'da

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile görüştü. Bugün birlikte Kültürel İşbirliği Anlaşması'na imza atan bakanlar bir basın toplantısı da düzenleyecekler.

İran haber ajansı İRNA'nın haberine göre iki bakan farklı uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine konuştular. Ajansın haberinde Suriye, Yemen ve Afganistan özel olarak anıldı. Ekonomiyle ilgili konularda da görüşmeler yapılacağı bekleniyor.

12 Nisan Pazartesi akşamı İRNA'da Lavrov'la yapılmış olan bir söyleşi de yayınlandı.

Lavrov bu söyleşide İran'la ilişkilerin geliştirilmesinin Rus dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirtirken, iki ülkenin egemenlik haklarının karşılıklı tanınması ve iç işlerine karışmama ilkelerini benimsemiş olduklarının altını çizdi.

Lavrov, Sputnik V aşısının Rusya tarafından sağlandığını ve İran topraklarında aşının üretilmesi için planlar olduğunu söyledi.

Yeni sömürgecilik suçlaması

İRNA muhabirinin "yeni ABD yönetimi Donald Trump'ın politikalarını yeni bir biçim altında sürdürecek gibi görünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ülkelerimiz Biden yönetiminin tek taraflı yaklaşımlarına karşı koymak için neler yapabilir" sorusunu da yanıtlayan Lavrov, ABD'nin 1990'lı yılların başında Sovyetler'in çözülüşünün ardından kazandığı "küresel hakimiyeti" terketmeye yanaşmadığını, asıl sorunun bu olduğunu belirtti. Bu politikanın "özellikle daha adil, daha demokratik ve böylece daha kalıcı bir çok kutuplu dünya düzeninin şekillenmesi yönündeki nesnel süreç" dikkate alındığında bütünüyle yıkıcı olduğunu söyleyen Lavrov, şöyle konuştu: "Aslında uluslararası politikada yeni sömürgeci bir yaklaşımın yeniden canlandırılması durumuyla karşı karşıyayız. Bu yaklaşım, başka şeylerin yanında bir de dünyayı "seçilmiş" ülkeler ve diğerleri olarak ayrıştırmaya dayanıyor. Seçilmiş olanlar yaptıkları her şey için önsel bir özüre sahipken, diğerlerinden Washington'un talimatları doğrultusunda hareket etmeleri bekleniyor. Bu elbette İran ve Rusya için kabul edilemez bir şeydir, ve dünyanın diğer ülkeleri için de."

İRNA'da yayınlanan söyleşide İran'ın Moskova'daki büyükelçisi Kazım Celali'nin Tahran'daki görüşmelerle ilgili sözlerine de yer verildi ve Celali'nin Lavrov'un ziyaretinin önemine işaret ettiği, bu ziyaretin İran dini lideri Ayetullah Hamaney'le Rus lider Vladimir Putin arasındaki mesaj alışverişlerinin ardından gerçekleştiğini vurguladığı belirtildi. Celali, iki lider arasındaki mesajların İran-Rusya işbirliğine ilişkin önemli unsurlar taşıdığını vurguladı.

ABD dış politikası bir süredir "düşman" önceliklerinde Rusya'yı öne çıkartırken, İran'a dönük yumuşama işaretleri veriyor. Lavrov'un İran'da sıcak karşılanan ziyareti her iki ülkenin de ABD politikasının "sıralı hedefleri" konusundaki uyanıklığını da gösteriyor.