Sergen Yalçın: İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yasak kararını Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın programında canlı yayında öğrendi.
Yalçın, Beşiktaş’ın hafta sonunda Cumartesi saat 19.00’da Başakşehir ile oynanacak maçı hatırlatarak, “Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor. Bizim maçlar saat 7'de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba” ifadelerini kullandı.