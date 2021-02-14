Serbest kalan Türk denizciler İstanbul'a ulaştı

Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskında kaçırılan ve dün serbest bırakılan 15 denizci, THY uçağıyla İstanbul'a ulaştı.
Denizcileri İstanbul Havalimanı'nda aileleri karşıladı. Karşılamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.
Liberya bayraklı 'Mozart' isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsanlar tarafından saldırıya uğramıştı. Gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Kaçırılan 15 denizci, cuma günü serbest kalmıştı.