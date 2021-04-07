Sera Kadıgil: Şiddet mağdurlarının şikayetleri karakollardan geri çevriliyor

CHP’li kadın milletvekillerinin İstanbul Sözleşmesine sahip çıkmaya yönelik her hafta gerçekleştirdikleri basın açıklamasını bu hafta TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) CHP Sözcüsü Av. Sera Kadıgil yaptı.

Kadıgil açıklamasında Sözleşmenin feshedilme gayretinden bugüne en az 10 kadının öldürüldüğünü ifade ederek artık kolluğun şiddet mağdurlarını geri çevirdiği iddiasını gündeme getirdi.

Kadıgil, İçişleri Bakanı’na “İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin açıklaması uyarınca Kolluğun şikayet almadığı, gelen mağdurları aile mahkemesine yönlendirmeye çalıştığı son yirmi gündeki en sık duyulan şikayet konulardan biri. Ne yapacaksınız Sayın İçişleri Bakanı? Bakın İstanbul sözleşmesinden çekildik şiddet azaldı diye istatistik mi yayınlayacaksınız? O yüzden mi alınmıyor bu şikayetler? Ölen ölsün kalan sağlara da “sıfır tolerans” masalı mı anlatacaksınız çıkıp utanmadan?” diye sordu.

Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na da seslenen Kadıgil, “Nasılsınız Sayın Adalet Bakanı! Nasıl gidiyor insan hakları eylem planınız? Kadını insandan belli ki saymayan bu hakimlerle ilgili şikayetlerde gereğini yapacak mısınız? Neredesiniz Sayın Aile Bakanı! Millet acından ölürken yoksulluk bitti açıklaması yapmaktan, belediye başkanlarına laf yetiştirmekten kafanızı kaldıracak zaman bulursanız bu ihlallerle de ilgilenecek misiniz?” ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının kadınların hayatlarını korumak istemediğinin altını çizen Kadıgil “Kadınların hayatını koruyamayan demek eksik oluyor, korumayan, korumak istemeyen, sırtını dayadığı ataerki uğruna, toplumsal cinsiyet eşitliğini öcü bellediği için ayda 30-40 kadını bu düzene kurban vermeyi alenen tercih eden bir iktidarla karşı karşıyayız!” ifadelerini kullandı.

'Tişikkirler AKP!!

Kadıgil, şiddet mağdurlarının şikayetlerinin karakollardan geri çevrildiğini belirterek, “Avukatını arayıp İstanbul sözleşmesi kalktığına göre serbest kalabiliyor muyuz diye soran şiddet faili mi ararsınız, çocuğuna istismardan hapis yatarken sözleşmeden çekilme müjdesiyle velayet derdine düşen yüzsüzleri mi ararsınız, tarikatlara kendini teslim eden şahsım rejimi sayesinde ülkede ne kadar katil, tecavüzcü, psikopat varsa maşallah hepsinin yüzü gülüyor! Tişikkirlir AKP!” dedi.

KEFEK hâlâ toplanmadı

Kadıgil açıklamasında geçen bunca süreye rağmen KEFEK’in hala toplanmadığının altını çizerek “Neredesiniz Sayın Kefek Başkanı? İktidar partisi ve küçük ortağının kadın milletvekilleri? İstanbul Sözleşmesinden tek erkeğin imzasıyla çıkmaya yeltendikleri bu ortamda toplanmayacaksa neden var, ne iş yapar bu kefek? Bakın bugün toplantıya çağrı dilekçemizi veriyoruz. Ya çıkın aralarınızdan bağzılarının hiç utanmadan yaptığı gibi erkekliği savunmak için saçma sapan argümanlarla kadın düşmanlığı yapın, ‘yok hepimiz öyle değiliz’ diyorsanız buyurun toplayın Kefek’i doğru düzgün tartışalım. Yapmayacaksanız da direkt kapatın komisyonu, bu maskeli baloyla, bu mış gibi yapmalarla, bu erkeklerin dizinin dibinden ayrılamayan biat siyasetinizle ne siz uğraşın ne bizi uğraştırın!” dedi.

EGM yalanlamıştı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının duyumlara göre itham edilmesi asla kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, "Kadınlara Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda feshedilmesinden sonra 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen 11 bin 727 olayda; 3 bin 162 şiddet mağduru kadına 3 bin 865 koruyucu tedbir, 8 bin 388 şiddet uygulayan erkeğe 33 bin 374 önleyici tedbir kararı verildiği bildirildi.

EGM açıklamasında, "Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır. Tekrar ve daha güçlü belirtmek isteriz ki Türk polis ve jandarma teşkilatımız kadınlarımızın her zaman yanındadır. Kimi zaman KADES uygulamasıyla tek dokunuşla kimi zaman Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, Güven Masalarıyla teknolojik donanımı ve kapasitesiyle Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek için var gücüyle çalışmaktadır. Unutmamalıyız ki, suç ve ceza kanunlarla belirlenir, haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır. Bize güvenmeye devam edin" denildi.