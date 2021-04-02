Şenyaşar davası kararına anneden isyan: Adalet yok, buralardan gideceğiz

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısı sonucu üçü Şenyaşar ailesinden olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme tutuklu sanık Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay hapis, Enver Yıldız'a ise “ağır tahrik” indirimi yaparak 18 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fadıl Şenyaşar hakkında Mehmet Şah Yıldız'ı öldürme, Abdurrahman, Mustafa, Nihat, Süleyman ve Kenan Yıldız'ı öldürmeye teşebbüs, Engin Şimşek ve Ahmet Çetin'i yaralamak ve tabanca taşımaktan toplam 37 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Diğer tutuklu sanık Enver Yıldız hakkında ise müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, suçun "ağır tahrik altında işlediği" gerekçesiyle verilen cezayı 18 yıl hapse indirdi.

Mahkeme heyeti, davanın tutuksuz sanıklarından Ferit Şenyaşar’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verirken, dosyanın diğer sanıkları Süleyman Yıldız'a 4 yıl 3 ay 22 gün, Abdurrahman Yıldız 11 ay 23 gün, Kenan Yıldız 4 yıl 8 ay 18 gün, Mustafa Yıldız'a 1 yıl 1 ay 14 gün, Mehmet Yıldız'a 6 ay 22 gün, Nihat Yıldız'a 1 yıl 11 ay 18 gün, Halil İbrahim Şimşek'e 3 yıl 9 ay, Mehmet Şimşek'e 2 yıl 6 ay 10 gün, Mehmet Yıldız'a 2 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Hakkında yakalama kararı olan İbrahim Yıldız'ın dosyasının ise yakalanamadığı için tefrik edilmesine karar verildi.

'Katliamı yapanlara 18 yıl vermişler, bu adalet mi?'

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Urfa Adliyesi önünde adalet talebiyle 25 gündür nöbet tutan Emine Şenyaşar, “5 tane oğlum vardı, 2 tanesini öldürdüler, birini de cezaevine koydular. 37 yıl 9 ay ceza vermişler. Katliamı yapanlara ise 18 yıl. Bu adalet mi, bu nasıl bir devlet?” diyerek karara tepki gösterdi.

Emine Şenyaşar “Bu topraklarda adalet yok, buralardan gideceğiz. Artık bu topraklarda yaşayamayız. Şimdi evimi taşımaya gidiyorum. Kim benim çocuklarımı öldürdü? Kim hastane duvarlarını kırmızıya boyadı. Bu nasıl devlet, bu nasıl adalet. Bizi de tutuklayın, öldürün” dedi.



Çevrede bulunan polislerin telefonla annenin isyanını kayıt altına almasına tepki gösteren, saldırıda yaralı kurtulan Mehmet Şenyaşar, “Siz ancak bizim peşimize düşersiniz. Katliam yapanların peşine düşün. Adalet bu mu? Bu yapılanlardan herkes sorumlu, bir gün size de adalet lazım olacak” diye konuştu.