Şentop'tan 'kararname' yanıtı: Bizim irademizle değil...

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, SGK'ya finansal hedefleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ile TBMM’ye rapor sunma görevi verildiğini hatırlatarak, TBMM'nin kararnamenin uygulanması için talimat vermesini istedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yazıyı yanıtlayan Mustafa Şentop, kararname için “TBMM’nin iradesi ile yürürlüğe konulan bir mevzuat hükmü değildir. TBMM'nin veya TBMM Başkanlığı'nın söz konusu normun yürütülmesini sağlaması gibi bir görevi de bulunmamaktır” dedi.

Şentop'un yanıtını değerlendiren Kuşoğlu, "Bu, mevzuatımızın içler acısı halini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı normlarının ayrı olmasından dolayı TBMM'nin kanunların uygulanmasından tümüyle sorumlu olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Bu ifadeler skandal ifadelerdir" dedi.