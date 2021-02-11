Şentop'tan 'Berberoğlu şu anda vekil mi?' sorusuna: Onu da tam söyleyemiyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu kararıyla ilgili konuştu. Şentop, "O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz" dedi.

"Berberoğlu şu anda vekil mi?" sorusu sorulan Şentop, "Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" dedi. Şentop, "Onu da tam söyleyemiyorum. Meclis'in işlem yapmasından sonra netleşecektir. Mahkeme kararı okunması gibi bir şey yok. Bundan sonra benzer bir şey yaşandığında, ne yapılır, o konuda netlik yok. Hukukçu arkadaşlarla değerlendirme yapmamız gerekir" ifadelerine yer verdi.