Şentop: TBMM'de 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının sayısının 1300'e yakın olduğunu belirterek bu kadar çok fezleke olmasını "çok vahim bir tablo" diye niteledi.

Şentop "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil" dedi.

TRT Haber'deki özel programda soruları yanıtlayan Şentop, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davayla ilgili olarak "Bu yapılan son düzenlemeyle kapatma kararı verilmediği takdirde hazine yardımının kesilmesi söz konusu. Hazine yardımının kesilmesinde çoğunluk aranmıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından alınması gereken bir karar" diye konuştu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'te abdest aldığı sırada gözaltına alınmasıyla ilgili ise Şentop "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Şentop "TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir" dedi.