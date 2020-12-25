'Seni öldüreceğim' dedi, yine serbest kaldı

Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun bu kez bir sosyal medya kullanıcısını "seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle savcıya ifade verdi.

Uygun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aleyna Çakır'ın ölümü sonrasında da serbest bırakılmıştı

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020’de Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Bu ölüm haberi sonrası Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutmuştu.

Bu sürecin sonrasında hakkında çeşitli iddialar gündeme gelen Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor.

'Seni öldüreceğim' dedi

Ümitcan Uygun, önceki gün sosyal medya platformu 'Tiktok' kullanıcısı Abdullah S.'nin yayınına bağlandı. Uygun'un, Abdullah S.'ye, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili "adalet yerini bulacak" yönündeki sözleri üzerine hakaret ve tehditte bulunduğu "Seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.



Bunun üzerine Uygun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.



Uygun, soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.