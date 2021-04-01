Şengal’de gerilim yeniden artıyor: Verilen süre doldu

Irak merkezi hükümetinin Şengal’de hükümete bağlı olmayan silahlı gruplara kenti terk etmeleri için verdiği süre bugün doluyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Irak arasında imzalanan Şengal Anlaşması’na göre, ilçe merkezindeki resmi olmayan güçlerin çekilmesi isteniyor.

Rudaw'da yer alan habere göre, Irak güvenlik güçlerinin anlaşma kapsamında PKK’ye yakınlığı ile bilinen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ), güçlerine ilçe merkezinden çekilmeleri için verdiği süre bugün doluyor. Daha önce 26 Mart’ta sona eren süre 1 Nisan’a kadar uzatılmıştı.

Musul Valisi Necim Cuburi, “Şengal’deki 20 Tugay’la konuştum. Gerçekten sorunun silahlı çatışmaya dönüşmesini istemiyorum. Irak hükümeti sorunu silahlı çatışmaya dönüşmeden aklıselimle çözmek istiyor” dedi.

Erbil ile Bağdat arasında geçen yıl Ekim ayında imzalanan Şengal anlaşmasına göre bölgedeki tüm silahlı güçler çıkarılarak yerine 2 bin 500 kişilik yerel polis gücü konuşlandırılacak.