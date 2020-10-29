sendika.org 1921 gün süren mücadeleyi kazandı

Sendika.Org, erişime engellendiği 25 Temmuz 2015 tarihinden 1921 gün sonra adresine yeniden kavuştu.

Bundan 5,5 yıl önce ilk erişim engeli kararını veren Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi’nin 11 Mart 2020’de verdiği “ihlal” kararının gereğini 27 Ekim günü yerine getirerek Sendika.Org’a erişim engelinin kaldırılması yönünde karar vermişti.

BTK de kararın gereğini uygulayarak gece saatlerinde sendika.org adresine uygulanan erişim engelini kaldırdı. Aynı karar 25 Temmuz 2015’te erişime engellenen Özgür Gündem gazetesinin ve Dicle Haber Ajansı’nın siteleri dahil 118 internet sitesi ve bir dizi Twitter adresi için de geçerli.

Bu 5,5 yıllık süreç içinde 25 Temmuz 2015’teki erişim engeli ile birlikte site toplamda 63 kez engellenerek sendika64.org adresine kadar gelmişti.

Sendika.org'dan sansürün kaldırılması sonrası yapılan açıklamada, "Bugün pek çok yayın organının karşısına çıkarılan bir engeli 5,5 yıllık bir mücadelenin ardından devirirken, sansür mekanizmasının daha da boyutlandığını, sansürcülerin vazgeçmediğini, bu mücadelede daha gidilecek çok yol olduğunu biliyor, susmadan bu yolu yürümeye söz veriyoruz" denildi.