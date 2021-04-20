Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ADKOTURK işçileri direnişte

Çerkezköy organize sanayi bölgesinde bulunan ADKOTURK fabrikasında Tekgıda-iş sendikasına üye olan işçiler sendikanın yetki almasıyla beraber işten çıkarılmaya başlandı.

İşten çıkarılan altı işçi sendikalarıyla birlikte fabrika önünde direnişe başladı. Bugün bir basın açıklaması yapan Tekgıda iş sendikası ve üye işçiler fabrikanın sahibi Malezya'lı ve Suriye'li patronların çalışma bakanlığının verdiği yetkiyi tanımayarak kanun tanımazlık yaptığını,isten çıkarma yasağı varken kod 25/2 maddesini kullanarak asıl ahlaksızlığı onların yaptığını vurguladı.

Orta parmağını gösteren ahlaklı patron!

İşten çıkartılan,öncü işçi Kadir Aydım gazetemize yaptığı açıklamada istifa etmemesine rağmen istifa ettiğine dair evine tebligat gönderilerek atıldığını,ahlaksızlık yaptığı gerekçesiyle diğer arkadaşlarımızı işten çıkartan patronların,fabrika önünde hakkımızı ararken bizlere iki eliyle orta parmağını göstererek ne kadar ahlaklı davrandıklarını olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Suriye'li ortak al, kaçak Suriye'li işçi çalıştır!

Daha önceki yıllarda kaçak işçi çalıştırıldığını gördüklerini söyleyen isten atılan bir diğer işçi"düzelttiklerini söylüyorlar fakat inanmıyorum.Otuza yakın Suriye'li işçi çalışıyor durumlarından emin değiliz"dedi.

Burunu kapatmayan maske bahane!

İşten çıkartılan bir diğer işçi Sevcan Dervişoğlu gözlük kullandığını, buğudan dolayı arada maskesini burnunun altına indirerek çalışmak zorunda kaldığı icin aynı gün içerisinde üç kere tutanak tutularak ahlaksız diye isten atıldığını söyledi.