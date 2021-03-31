Sendikalı olan işçiler Kod 29'la işten çıkarıldı: Patronlar hakkında suç duyurusu

Bugün Gaziantep Adliyesi önünde bir araya gelen işçiler, Yasin Kaplan ve Güven Boya fabrika yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Patronların Kod 29'u hakkını arayan, zam isteyen, kölece çalışma koşullarına itiraz eden işçileri işten çıkarmak için kullanmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, işçilerin haksız yere ve tazminatsız işten çıkarılmaları yetmiyormuş gibi, bir de üstüne ahlak dışı davranmakla suçlandığı belirtildi.

DİSK – Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, yapılan basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yasin Kaplan ve Güven Boya önünde direnen işçiler, patronların ve işyeri yönetimlerinin işlediği bu suçlara boyun eğmemek için direniyor. Son iki ay içinde bu iki fabrikada 20’den fazla işçi sendikamıza üye oldukları için Kod 29’la işten atıldı. Ve bu iki fabrikada da bir buçuk aydır işten atılan işçi arkadaşlarımız fabrika önlerinde direnişlerini sürdürüyorlar. Yasin Kaplan ve Güven Boya’da Kod 29’la işten atılan işçiler fabrika önünde direnirken, işveren ve işyeri yönetimleri suç işlemeye devam ediyor.

İşyeri yönetimleri, içerde çalışmaya devam eden işçileri baskı, tehdit ve mobingle sendikadan istifaya zorluyor. Hakkını arayan, yönetimin işlediği suçlara karşı çıkan, yasal hakkı olan sendikalaşmayı kullanan işçilere baskı yapılıyor, mobbing uygulanıyor.

Güven Boya yönetimi yıllardır aynı suçları işlemeye devam ediyor. Güven Boya patronları ve onlar adına yetki kullanan fabrika Müdürü Mehmet Aydemir’in işçilerin yasal ve anayasal haklarını ayaklar altına alan suçları saymakla bitmiyor. Sendikalı işçileri işten atmak, işçilerin bölümünü zorla değiştirmek, sendikadan istifaya zorlamak için mobing uygulamak, işten atmakla tehdit etmek, ailesine baskı yapmak, işyerindeki akrabalarını dahi işten atmakla tehdit etmek, işçierin e-devlet şifrelerini zorla almak, işçilere ağza alınmayacak küfürlerle hakaret etmek... Güven Boya yönetiminin işlediği bu suçlar hakkında daha önce defalarca açıklamalar yaptık ve suç duyurusunda bulunduk. Ancak bu ülkede bu şehirde yasaları korumak ve adalati sağlamakla görevli olanlar patronların işçilere karşı işlediği suçlara göz yumuyorlar. O yüzden bugün bir kez daha burdayız.

Yukarıda Güven Boya yönetimi için saydığımız suçların hepsini Yasin Kaplan yöentimi de işlemektedir. İşçilere, kademe yükseltme karşılığında sendikadan istifa etmeyi dayatmak suçtur. İşçilerin T.C. numaralarını ve E Devlet şifrelerini vermeye zorlamak, işçilerin üstünü arayarak telefonlarına el koymak, işçilerin telefonlarını incelemek suçtur. İşçileri tek tek sorgu odasına çağırıp sorguya çekmek suçtur. Sendikadan istifa etmeleri için işçiler üzerinde baskı kurmak suçtur. Yasin Kaplan yönetimi ve özellikle de insan kaynakları müdürü Nezmin Geyik, işçilere karşı bütün bu suçları işleyerek kendini yasaların üstünde görmektedir. Bu suçların hepsini işveren ve işyeri yönetimi işliyor. İşçileri ahlaksızlık ve kötü niyetle suçlayarak işten atanlar onlar; yasaları çiğneyen, işçilerin anayasal hakkını kullanmasına engel olan, türlü suçları işleyenler onlar, fakat ahlaksızlık ve kötü niyetle suçlanan işçiler.

İşçileri ahlaksızlık ve kötü niyetle suçlayan ve Kod 29 ile işten atan patronlara ve işyeri yönetimlerine sesleniyoruz. Sendikalı olmak kötü niyet değildir, zam istemek ahlaksılzık değildir, işten atılan arkadaşına sahip çıkmak ahlaksızlık değildir, yasal haklarını kullanmak ahlaksızlık değildir. Ama sendikalı olduğu için işçiyi işten atmak, işçilerin yasal ve anayasal haklaırnı çiğnemek, işçileri tehdit etmek, baskı yapamk, mobing uygulamak hiç de iyi niyetli ve ahlaklı davranışlar değildir.

Bu iki fabrika, işçiler üzerinde baskı kurarak, mobbing uygulayarak, sendikalı işçilere baskı yaparak suç işlemektedir. İki fabrika yönetimine de bir kez daha sesleniyoruz; bu suçları işlemekten vazgeçin. Ve buradan çalışma bakanlığına, ildeki çalışma bölge müdürlüğü yetkililerine, bu kentte yasaları korumak ve adaleti sağlamakla yükümlü olan tüm yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Başta bu iki fabrikada olmak üzere, Gaziantep OSB’de binlerce işçiye karşı patronların işlediği bu suçlara daha fazla seyirci kalmayın.