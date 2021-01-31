Sendikalaşma istatistikleri açıklandı: AKP'nin sendikalara müdahalesi sürüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 yılı Ocak ayı sendika istatistiklerini yayınladı. Bakanlığın Ocak 2021 istatistiklerine göre sendikalı işçi sayısı 2 milyon 69 bin 476 oldu. Sigortalı işçi sayısı ise 14 milyon 371 bin 96 olarak açıklandı.

Sendikalı işçi sayısı Ocak 2020-Ocak 2021 döneminde 151 bin 583 artışla, 1 milyon 917 binden 2 milyon 70 bine yaklaştı. Sigortalı işçi sayısında ise 514 bin 295 artış yaşandı.

Pandemiyle birlikte birçok sektörde işten çıkarmalar, işyeri kapanmaları yaşanırken ücretsiz izin uygulamasıyla sigortalı işçi sayısında “istatistiklerde” görülecek bir azalmanın önüne geçildiği söylenebilir.

2 milyon işçinin ücretsiz izinde olduğu bu dönemde, patronlar Covid-19 vakaları nedeniyle yaşanan iş gücü kaybını geçici, dönemsel işçi alımlarıyla çözme yoluna gittiler. Sigortalı işçi sayısında görülen bu küçük artış bu nedenle bir istihdam artışına değil yaraya pansuman yapıldığına işaret ediyor.

Tablo 1: Sigortalı ve Sendikalı İşçi Sayıları ile Sendikalaşma Oranları (2020 Ocak-2021 Ocak)

Kamuda taşeronların kadroya geçişi Türk-İş’e yaradı

Ocak 2020-Ocak 2021 arası sendikalaşma istatistiklerine bakıldığında Türk-İş’in 1 milyon 18 bin olan üye sayısı 113 bin artarak 1 milyon 132 bine yükseldi.

Hak-İş ise 666 bin olan üye sayısını bir yıl içerisinde 45 bin arttırarak 711 bine çıkardı.

DİSK’in 2020 Ocak ayında 185 bin olan üye sayısı yüzde 4,9 artışla 9 bin artarak 194 bine yükseldi.

Tablo 2: Konfederasyonların Üye Sayısı (2020 Ocak-2021 Ocak)

Kamu sektöründe taşeron çalışanların çalıştıkları ana işkoluna geçirilmesiyle birlikte birkaç işkolunda sendikalı işçiler arasında geçişler yaşandı. En büyük hareketlilik, Genel İşler (Belediyeler), Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda yaşanırken bu hareketlilikten Türk-İş’in üye sayısını artırarak çıktığı görülüyor.

'Genel İşler' işkolunda Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası üye sayısını Ocak 2022-Ocak 2021 döneminde 135 bin artırdı. Belediye İş’in üye sayısı 103 binden 238 bine çıktı.

Sağlık işkolunda ise Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası bir yılda üye sayısını 42 binden 185 bine çıkardı.

Üç sendika daha işkolu barajı altında kaldı

Sendikaların işyerlerinde toplu sözleşme yapabilmeleri için faaliyet yürüttükleri işkolunda yüzde 1’lik bir üye oranına sahip olmaları gerekiyor. Temmuz 2020’den sonra 3 sendika işkolu barajının altında kaldı. Konaklama ve Eğlence işleri işkolunda Hak-İş’e bağlı Oley-İş, Tekstil işkolunda DİSK’e bağlı DİSK-Tekstil, Savunma ve Güvenlik işkolunda bulunan DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen yüzde 1 işkolu barajının altında kalarak toplu sözleşme yapma yetkilerini kaybettiler.

2021 yılı rakamlarında sendikalı işçi sayısındaki göreli artışa rağmen sendikalı istatistiklere yakından bakıldığında kamu taşeron işçilerinin yandaş sendikalara zorlanması, baraj altı bırakılan sendikalar ve toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısının düşüklüğü gözler önüne seriliyor.

'AKP'nin sendikal alana müdahalesi sürüyor'

TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş AKP'nin sendikal alana müdahalesinin sürdüğüne işaret etti.

Savaş şu değerlendirmeyi yaptı:

"1- AKP’nin sendikal alana müdahalesi devam ediyor. Bakanlık bugün açıkladığı sendika istatistiklerinde üç sendikayı baraj altı bıraktı. DİSK Tekstil, DİSK Güvenlik-Sen ile Hak-İş’e bağlı Oleyis sendikası toplu sözleşme için şart koşulan %1 barajının altında...

2- Bakanlığın açıkladığı istatistikle baraj altına düşürülen DİSK Tekstil’in 12 bin, Güvenlik-Sen’in 2 binin üzerinde üyesi var. Oleyis’in de 7 bin. DİSK Tekstil’in açıklanan işkolu üye yüzdesi %0.99, Güvenlik-Sen’in %0.98. Baraj ise %1!...

3- Öte yandan taşeron işçilerinin kurumdaki sendikaya geçirilmesiyle sağlık iş kolunda yandaş sendika Öz Sağlık-İş’in üye sayısı 57 binden 185 bine yükseldi. Geçen sene Ocak ayına göre Türk-İş’te 110 bin, Hak-İş’te 23 bin, DİSK’in 3 bin üye artışı var.

4- Sendikalı işçi sayısı geçen seneye göre 123 bin artışla 2 milyona ulaşmış. Ama istatistiklere yakından bakınca, kamu taşeron işçilerinin yandaş sendikalara zorlanması, baraj altı bırakılan sendikalar ve TİS kapsamı işçi sayısının düşüklüğü sendikal garabeti gözler önüne seriyor."