Sendikaların asgari ücret açıklamasında asıl sorun ne?

Hak-İş, Türk-İş ve DİSK tarafından yapılan asgari ücret açıklamasındaki bazı ifadeler şaşkınlık yarattı. Geçen yıl da, konfederasyonlar birlikte basının karşısına geçerek bir ortak açıklama yapmışlar, bu açıklamada açıklamayı okuyan Türk-İş temsilcisinin sözlü olarak aktardığı "asgari ücret talebi" tepki çekmiş ve aslında tepki çeken miktar ve ifadelerin ortak açıklama metninde olmadığı ortaya çıkmıştı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, üç konfederasyonun ortak basın toplantısıyla ilgili asgari ücrete ilişkin ortak zam talebi haberini yalanlamış, kendi taleplerinin 3200 lira olduğunu söyleyerek '2578 lira Türk-İş'in ifadesi' demişti.

Bu yıl yapılan ortak açıklamada şaşkınlık yaratan ifadeyse yazılı metinde yer alıyor.

'Geçmiş kimi yıllar?'

Konfederasyonların ortak açıklamasında "Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır" deniliyor.

İktidarın kimi yıllarda "dar ve sabit gelirliler" için "tercihte" bulunduğu tespiti örneğin DİSK için en başta hükümetin temsil ve tercih ettiği tarafın patronlar olduğu konusundaki değişmez gerçeği çöpe yolluyor.

Üstelik, belirlenen asgari ücret AKP iktidarının tüm yıllarında açlık sınırının altında kaldı.

Üç konfederasyonun yanyana dizilip "birlik" pozu vermesinin işçi yığınlarının taleplerini savunmak için ehven olduğu varsayımı pek doğru görünmüyor. DİSK'in belli ki "birlik pozunun" maliyeti olarak gördüğü zaaflar, işçilerin ortak talep ve sorunları açısından "karşılanabilir" olmaktan çok uzak.

Patronları anmadan ücret açıklaması

Ortak açıklamada asgari ücreti işçilerin istek ve ihtiyaçlarını yok sayarak belirleyen taraf hükümetten ibaret gösteriliyor. Üstelik, onun da zaman zaman işçiyi gözeten "tercihler" yaptığı iddiası da sokuşturularak.

Hükümetin, asgari ücreti patronlarla el ele belirlediği unutulunca, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirleyici olan Hükümetin tutumudur" deniveriyor. Böylece asgari ücret işçilerle patronlar arasındaki örgütlü mücadelenin konusu olmaktan çıkmış oluyor. Hükümetin tutumunu değiştirmenin tek yolu olarak geriye lobicilik kalıyor.

Zaman zaman tekrarlanan "dostlar birlikte görsün" pozlu açıklamaların "işçilerin tabanda birliği" açısından yararlı olduğu, Türk-İş yönetimiyle ya da gerici Hak-İş'le yanyana görüntü vermenin tabanda işçilerin ortak eylemlerini kolaylaştırdığı gibi iddialara da uzun süredir pek itibar eden yok. AKP'li yılların başlarında, hatta ortak 1 Mayıs düzenlemelerinde bu görüş dile getiriliyordu.

Bugün bunu söylemek bile mümkün değil.

'Tabanda eylem birliği' hikayelerinden eylemsizliğe

Zaten söz konusu açıklamada açlık sınırında ücret dayatılması durumunda konfederasyonların nasıl bir eylem ortaya koyacağına ilişkin de hiçbir ifade yer almıyor.

Üç konfederasyon bir araya geliyor, hükümetten "geçmişte bazen yaptığı gibi" dar gelirlileri (nedense işçi, emekçi sözcüklerine itibar eden olmuyor) gözetmesi rica ediliyor, "gözetmezsem ne yaparsın" sorusu sorulmadığı için "gözetmezse ne yapacağız" sorusu da konuşulmuyor.

Devlet sendikacılığının ülkemizdeki simgesi Türk-İş, gerici Hak-İş ve üye sendikaları eliyle hâlâ işyerlerinde mücadele eden, pek çok grevi yasaklanan, örgütlenmesinin önüne patronlar ve hükümet tarafından sürekli engeller konulan DİSK niye yan yana geliyor? Geliyor da ne oluyor?

Arzu Çerkesoğlu'nun soL'a söyledikleri de bu konuda tatmin edici bir açıklama getirmekten uzak.