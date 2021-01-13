Senato'da çoğunluk lideri Trump'ın azline destek olmayacak

ABD'de Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıya karıştığı iddiasıyla Başkan Donald Trump aleyhindeki suçlamaları oylamak için toplanmasına karşın, Senato'nun Joe Biden göreve başlayıp Trump görevden ayrılana kadar yeniden toplanması planlanmadı.

Senato'daki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın Sözcüsü Doug Andres, Twitter'da McConnell'ın 15 Ocak'ta Senato'yu toplamayı planlamadığını ve 19 Ocak'tan önceki herhangi bir tarihte "neredeyse kesinlikle" böyle bir gündeminin olmadığını doğruladı. McConnell'in ofisi, Cumhuriyetçi senatörün kararını Azınlık Lideri Chuck Schumer'e bildirdi.

Yanıt, Meclis'in 13 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde onu "ayaklanmayı kışkırtma"ya ilişkin suçlamayı oylamak için toplanmasıyla geldi. Suçlamayı başlatan Demokrat liderler, suçlamayı bu hafta Senato'ya teslim etmeye hazır olduklarını söylediler ancak McConnell'in izni olmadan Donald Trump'ın görevi bırakmasından önce suçlanması şansı çok düşük.