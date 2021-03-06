Semt pazarlarında veresiye satış patladı

Salgın günlerinde artan işsizlik ve yoksulluk semt pazarlarında da veresiye satışları gündeme getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın Sultangazi'deki bir pazara yaptığı ziyaret sırasında aynı zamanda üniversite öğrencisi olan bir pazarcı, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

“Millette para yok... Bütün pazarcılar mecburen veresiye veriyor. Pandemi döneminde veresiye çok çok arttı. Bazıları ise veresiye bile alışveriş yapamıyor. Hiç paraları yok. Pazarcıların her biri bu vatandaşlarımıza bir şeyler vererek destek olmaya çalışıyor."

Esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Yüksel Mansur Kılınç, “Kahveler açılmış, lokantalar açılmış ama müşteri yok. Pazarda alışveriş yapacak parası olmadığı için akşam saatlerini bekleyen ve pazarcıların durumunu anladığı için ürünlerini para almadan verdiği vatandaşlarımız var. Pazardan bile 10 liralık, 15 liralık alışverişi veresiye yapmakta olan vatandaşlarımız var” dedi.