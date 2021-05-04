Semt pazarları kaldırıldı: Üretici tonlarca ürünü çöpe dökmek zorunda kaldı

"Tam kapanma" boyunca semt pazarlarının kapalı olması nedeniyle pazarcılar, çiftçiler, halde çalışanlar zor durumda. Ürünlerine alıcı bulamayan üreticiler, sebze-meyve hallerinde ellerindeki malları atmaya başladı. Günlerdir sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda üretici tonlarca mahsulü çöpe döküyor.

Toptancı Hali'nde kriz

Tarımsal üretimin en yoğun olduğu merkezlerden Antalya'da "tam kapanma", hallerde tonlarca meyve ve sebzenin atılmasına neden oldu. Kepez İlçesi'nde yer alan Toptancı Hali'nde hem üretici, hem komisyoncu hem de pazarcılara ağır darbe vurdu. Üretici mallarını çöpe dökerken, pazarcılar için de çarklar durdu.

En büyük gelir kaynaklarının semt pazarlarındaki satışlar olduğunu dile getiren Antalya Kepez Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve üreticiler zor durumda. Günlerdir hale getirdikleri malın tamamına yakınını çöplere döktüklerini ifade eden üreticiler, kontrollü semt pazarlarının kurulması, ekonomik destek ve elde kalan mallarının devlet ve yerel yönetimler tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını talep ediyor.

Kepez Toptancı Hali

Kepez Toptancı Hali

'Biz çöpe döküyoruz, halk evinde açlık çekiyor'

Hal esnafından Ahmet T., girit kabağı olarak bilinen ve Avrupa'da çok yüksek fiyatlara satılabilen ürünlerini bile çöpe dökmek zorunda kaldıklarını belirtti. 10 ton ürünlerinin "tam kapanma"da 300-400 kilosunu ancak satabildiklerini anlatan Ahmet T., "Biz çöpe dökmek zorunda kalıyoruz. Halk ise evinde açlık çekiyor. Biz belirli aralıklarla pazar kuralım dedik, Antalya Valiliği reddetti" dedi.

'Zincir marketler kapanmayı fırsat bildi'

Hal esnafı Cüneyt Y. ise şöyle konuşuyor:

"Zincir marketler pandemi döneminde daha zengin oldular. Pandemi oralarda yok mu? Ama oralar açıkken, açık havada kurmak istediğimiz semt pazarlarına engel olunuyor, ayıptır! Paha biçilemez, çok emek verdiğimiz ürünlerimiz yollara dökülüyor. Çöpe döktüğümüz bazı ürünlerin tanesi 5 lira değerinde, biz bunun yüzlerce kilosunu çürümeye terk etmek durumunda kaldık.

Tarımda ekonomi pazarcılar ile dönüyordu. Türkiye'nin her yerine mal gönderen arkadaşlarımız var. Ancak şuanda böyle bir dolaşım olmuyor. Türkiye genelinde tarım ekonomisinin yüzde 70'i 80'i bu yasaklar ile bertaraf olmuş durumda. Bu dönemde üretim de arttı. İki üç kat daha fazla üretim olurken, bu yasaklar üretimin en fazla olduğu dönemde belimizi büktü."

Kepez Toptancı Hali

Kepez Toptancı Hali

'Bize şu anda en güzel destek çöp arabalarını göndermek olacak'

Pazarcı esnafı Mehmet K. da yaşadıkları süreci böyle aktardı:

"30 kuruşa veriyoruz salatalığı, yine herhangi bir alıcı bulamıyoruz. Kasasını 1 TL'den vermeyi düşünüyoruz. Şu anda bize en güzel destek çöp arabalarını göndermek olacak. Bu saatten sonra tarım ile uğraşan da bu işlerin peşini bırakır, pazarda 50 kuruş olan ürün şuanda zincir markette 5 TL! Pandemiden önce 4 gün iyi geçer, 2 gün durgun olurdu. Tüccar ve üretici planını yapardı. Tedarikçi ve tüccarlar, pazarcılar kendilerine göre yönlendirme yapıyordu. Tarım sektörü tam kapanma döneminde komple bozuldu.

Zincir marketler tam kapanmayı fırsata çevirdi. 15-20 TL'ye pazardan alınabilecek ürünü marketten 50-60 TL'ye almak zorunda bırakıldık. Normalde yasak olmasa 20 bin TL değerinde olacak biberi sabah ben bizzat döktüm çöpe."

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arık da Serik Hali’nin aldığı görüntülerini paylaşmıştı. Arı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek, "Çiftçi yetiştirmiş,getirmiş ama halde alıcı yok.Sokağa çıkma yasağı var semt pazarları kapalı üretici bu hesapsızlıktan bir kez daha perişan. Bu manzara sadece Serik halinden. Diğer Sebze Hallerini Siz düşünün.Yetkilerin bu konuda acil bir çözüm üretmesi gerekiyor" diye yazmıştı.