Semt evlerinde kadın dayanışma komiteleri kuruluyor

Ankara İlker Semt Evi, kadın dayanışma komitelerinin ilk adımını atmak üzere “Sen De Gel, Dayanışmaya Omuz Ver” isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, kadın karşıtı bu düzene karşı emekçi kadınların birbirleriyle dayanışmasının öneminin vurgulandığı açılış konuşmasıyla başladı. Ankara NHKM Müzik Topluluğu’un sunduğu müzik dinletisinin ardından İlker Semt Evi Tiyatro Topluluğu kadınların sorunlarının anlatıldığı “Bir Kaburga Sancısı” isimli oyundan bir bölümü sahneye koydu.

Etkinliğe katılan ve dayanışmaya omuz verecek semt sakinleri, etkinlikle birlikte İlker Semt Evi Kadın Dayanışma Komitesi’nin kuruluşunu ilan etmiş oldu.

Etkinliğin ardından TKP gönüllüsü olmak isteyenler, gönüllü formlarını doldurarak bu mücadeleye omuz verdiklerini belirttiler. İlker Semt Evi Kadın Dayanışma Komitesi, bundan sonra düzenli olarak bir araya gelerek, dayanışmayı büyütmenin ve birlikte mücadele etmenin yollarını arayacak.

İzmir'de de kadın dayanışma komiteleri yola çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde de İzmir Karataş Semt Evi, Kadın Dayanışma Komitesi kuruluşunu ilan etti.

Pandemi nedeniyle Karantina Meydanı'nda yapılan kuruluş toplantısında, Karataş'ta Kadın Dayanışma Komitesinin bütün semt sakinlerine duyurulması için bir dizi karar alınırken, dayanışmanın önemi vurgulandı. Toplantıda çocukların eğitim sorununa ilişkin semt evinin kullanımı, mahallede kapı kapı dolaşıp emekçi kadınlara ulaşma, dayanışmayı büyütme ve birlikte mücadele etme kararı alındı.