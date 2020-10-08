Semiha Yıldırım'ın yeğenine 368 milyon TL değerinde ihale

AKP’li Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın yeğeni Ender Haberdar, ‘borç ve faiz batağında olduğu’ ifade edilen AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden milyonlarca liralık ihale daha aldı. Haberdar’ın AKP’li belediyeden 9 yılda en az 368 milyon TL’lik ihale aldığı da bildirildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Sancaktepe Belediyesi, 28 Mayıs tarihinde “İlçemiz Muhtelif Binalarında Bakım-Onarım-Tadilat-Yapım Ve Çevre Düzenlemesi İşleri Yapılması” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi de Semiha Yıldırım’ın yeğeni Ender Haberdar’a ait olan Atlas İnşaat Şirketi’nin 37 milyon 974 bin TL teklif vererek kazandığı açıklandı. Şirket ile belediye arasında 29 Haziran tarihinde sözleşme imzalandı.

Katı atık ihalelerini kazanan tek şirket

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Sancaktepe Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi İlknur Ünlü, yaptığı açıklamada, “İhaleler yandaşlara akmaya devam ediyor. 2011 yılından bu yana Sancaktepe Belediyesi’nin katı atık toplama ihalelerinin de tek kazananı Yıldırım’ın yeğenine ait olan şirket oldu. Bu şirket belediyeden aldığı ihalelerle 9 yılda en az 368 milyon 322 bin TL’yi kasasına koydu” ifadelerini kullandı.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem’in sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre Haberdar, 22 Kasım 2018’de, 30 Kasım 2017’de ve 24 Temmuz 2017’de belediyeyi ziyaret ederek İsmail Erdem’le görüştü. AKP’li Erdem ise sosyal medya hesabından “Sayın Ender Haberdar’ı belediyemizde misafir ettik” ifadeleriyle ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, Aselsan Akyurt Tesisleri, Konya Bilim Merkezi ve Haydarpaşa Numune Deprem Hastanesi gibi çok sayıda projeyi de yaptı.

'Ellerine yüzlerine bulaştırdılar'

“İşleri yandaşlara veren ve bunun cezasını da vatandaşa yükleyen bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız” diyen Ünlü’nün açıklaması şöyle:

“Sancaktepe Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda çevre düzenlemesi ve muhtelif bina yapımı için 37 milyon 974 bin TL’lik ihale alan firma aldığı işleri de ellerine yüzlerine bulaştırmaya devam ediyor. Sancaktepe’nin en işlek caddelerinden olan Demokrasi Caddesi’nin 300 metrelik çevre düzenlemesini kısmını da bu ihale kapsamında alan şirket aydır buradaki çalışmaları tamamlayamadı. Üç aydır bitmeyen çevre düzenlemesi esnaf ve vatandaşı canından bezdirdi.”