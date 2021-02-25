Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde durakta servis beklediği sırada Semiha Peker'i öldüren Yalçın Kocataş Kula'da yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'taki cinayetin ardından olayda kullandığı hafif ticari aracı ve tüfeği Salihli'de yol kenarında bırakarak kaçan 43 yaşındaki Yalçın Kocataş'ın Kula ilçesine geldiğini belirledi.

Yalçın Kocataş'ı takibe alan ekipler, Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde saklanmak amacıyla yer aradığı tespit edilen şahsı operasyonla yakaladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kocataş, işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Kula Devlet Hastanesine götürüldü.

Ne olmuştu?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk annesi Semiha Peker, sabah 07.00 sıralarında işe gitmek üzere servisini beklediği sırada eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş, otomobille gelerek Peker’e tüfekle 3 el ateş etmişti.

Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Peker, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.