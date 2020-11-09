Selman Öğüt kovuldu, Hilal Kaplan sinirlendi

Pelikancılara yakın isimlerden Selman Öğüt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Medipol Üniversitesi’nden kovuldu.

Bu kararın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, "Sosyal medyada dalga dalga yayılan kötücüllük rüzgarına bu gece biraz ben de kendimi kaptırabilir miyim? Bir müsaade ederseniz; “akademisyenim diye ortalarda dolaşan, akılsız, küstah ama merkeze yakın akrabaları olan çaylağın” akademiden kopması çok hoşuma gitti. Ferahladım!" yazdı.

Arıboğan'ın bu mesajına yanıt, Pelikancı Hilal Kaplan'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 tedavisi için burnuna tereyağı sürmesiyle gündeme gelen Kaplan, Arıboğan'a, "Merhum babasının aksine Amerikancı tavrıyla bilinen ve terör sevici akademisyenlerle zerre sıkıntısı olmamış kibir budalasına tavsiyem çok sevinmemesidir. Bir de botoxu fazla kaçırmazsa daha da ferahlayabilir belki" sözleriyle yanıt verdi.