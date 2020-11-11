Selman Öğüt kovuldu

Yandaş akademisyen Selman Öğüt’ün, Medipol Üniversitesi'nden kovuldu.

Aynı zamanda Pelikan grubuna yakınlığıyla da bilinen Öğüt, bir süre önce "Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" sözleriyle gündeme gelmişti.

Odatv’nin haberine göre, Öğüt’ün üniversiteden kovulması birkaç hafta önce gerçekleşti.

Öğüt'ün kovulduğu üniversitenin kurucusu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Selman Öğüt, 2014 yılından beri Medipol Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu.