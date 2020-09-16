‘Selefi dernekler silahlanıyor’ itirafı sonrası iktidar sessiz: Binlerce kayıp silah kimlere gitti?

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'de 2 bin selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını açıklarken, bu sözler sonrası ne savcılıklardan ne de Adalet ve İçişleri Bakanlığı’ndan tek bir açıklama gelmedi. 15 Temmuz sonrası kaybolan silahların akıbetine ilişkin çalışmalar yürüten eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, konuya ilişkin soL’a açıklamalarda bulundu.

'Binlerce kayıp silah var'

Türkiye’de 25 milyonun üzerinde silah bulunduğunu, bunun yüzde 85’inin ruhsatsız olduğunu söyleyen Tüm, bu sayının yanında bir de darbe girişimi sonrası kayda geçen binlerce kayıp silah bulunduğunu aktardı.

Bu konuyu daha önce parlamentoda gündeme getirdiğini, araştırma, soru önergeleri verdiğini belirten Tüm, “Bu konuda attığım adımlara bakanlıklardan tek bir kapsamlı yanıt gelmedi. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı verilerine göre kayıp silah sayısı 14 bindi, 15 Temmuz sonrası 100 binin üzerine çıktı. Bu silahların akıbetine ilişkin yaptığımız tüm girişimler sessizlikle geçiştirildi. Bakanlık bu sayıda silahın 1950’lerden beri kayıp olduğunu söyledi ancak kendi verileri bunu yalanlıyor” ifadesini kullandı.

'Bu itiraf sonrası soruyoruz, bu derneklere silahları kim veriyor?'

24 Haziran akşamı, seçim bittikten sonra ülkenin her yerinde binlerce kişinin silahlarla ortaya çıktığını, kutlama yaptığını söyleyen Tüm, “Devlet niye önlem almıyor? Bu silahlanma gerçekten vahim. Cübbeli Ahmet, yani iktidara yakın birisi çıkıyor, 2 bin dernek silahlanıyor diyor. Biz bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Şimdi bu itiraf sonrası tekrar soruyoruz, bu derneklere bu silahları kim veriyor? Kimden destek alıyor bu dernekler? Bunları soruyoruz ve iktidardan yanıt bekliyoruz” diye konuştu.

'Teşvik ediliyor, destek görüyor'

Savcılığın, Bakanlıkların harekete geçip Cübbeli Ahmet’e bu derneklerin ismini sorması gerektiğini vurgulayan Tüm, buna karşın tek bir adım bile atılmadığını, açıklamanın sessizlikle geçiştirildiğini dile getirdi.

Bu silahlanmanın bu şekilde hareket edilerek açıkça teşvik edildiğini, destek gördüğünü belirten Tüm, “Bu silahlanma dolayısıyla kimsenin can güvenliği yok. Hazırlıklı olduklarını, listeleri olduğunu söyleyen Sevda Noyan gibi isimlere açılan göstermelik soruşturmaların da sonuçlanmadığı ortada. Bu kayıp silahlar ve silahlanan selefi dernekler konusunda bir an önce ciddi adımlar atılmalı” dedi.