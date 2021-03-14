Selçuk'ta AKP'nin izinsiz 'Love Erdoğan' panoları kaldırıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı'nın izinsiz olarak yerleştirdiği "Love Erdoğan" yazılı panolar kaldırıldı.

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kanunlara göre yönetilen bir ilçeyiz. Yapmamız gereken buydu" dedi. AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ise izinsiz panolarla ilgili "Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur" ifadesini kullandı.

ABD'deki "Stop Erdoğan" yazılı reklamların ardından AKP tarafından "Love Erdoğan" yazılı pankartlar ülkenin çeşitli yerlerine de asılmaya devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde AKP teşkilatının belediyeden izin alınmadan meydandaki çeşitli yerlere yerleştirildiği panolar kaldırılınca AKP'liler panoları ikinci kez aynı yerlere yerleştirdi. Belediyenin zabıta ekipleri de izinsiz yerleştirilen pankartları ikinci kez kaldırdı. Bunun üzerine AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu "FETÖ'cülere karşı yapıldığını" söylediği bu görsellerin belediye tarafından kaldırılmasının "FETÖ ile mücadele"ye engel olduğunu iddia etti. AKP'li Girbiyanoğlu "Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği, görselinin olduğu panoları kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'Müracaat ederlerse yasaların izin verdiği şekilde asılabilir'

ANKA'nın haberine göre Selçuk Belediye Başkanı Sengel ise "İlan reklam tabelalarımız ve buna bağlı yönetmeliklerimiz var. Reklam alanlarımız dururken, bu pankartlar çıtalı şekilde izin alınmadan yasak yerlere konulmuş. Bununla ilgili belediyemize hiçbir başvuru yok. Kanunlara göre yönetilen bir belediyeyiz. O pankartlar izinsiz olduğu için gerekli işlem yapılarak kaldırıldı" dedi.

Sengel şunları söyledi:

"O pankartlarda sadece AKP ilçe başkanlığı ve 'Love Erdoğan' yazıyordu. Ne Cumhurbaşkanlığı'nın logosu var ne başka bir şey. Pankartları kaldırmamız bazı kesimler tarafından farklı noktalara çekilmek isteniyor. 15 Temmuz hain saldırıda ölen birçok yurttaşımız var. Bu iş ciddi bir şey. FETÖ'ye karşı topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Bu noktada böyle bir mücadeleyi bir ilçe başkanının siyasi hırslarına sulandırtmayız. Bu pankartları kaldırmak zorundaydık. Yarın öbür gün müracaat ederlerse, yasaların izin verdiği şekilde asılabilir. Şu an yapmamız gereken buydu. Aksi takdirde yarın öbür gün isteyen istediği pankartı istediği yere asar."