Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan 5 şahıstan 3'ü daha tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şahıslardan 3'ü tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme tarafından sorgulanan şahıslardan 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Selçuk Özdağ'ın, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs 19 Ocak'ta tutuklanmıştı, firari 5 kişi ise dün gözaltına alınmıştı.