Selçuk Özdağ’a saldıranlar hakkında istenen ceza belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrasında yakalanan ve tutuklanan beş kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenledi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre sanıklar hakkında “birden çok kişiyle birlikte hareket ederek silahlı tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla, “kemik kıracak şekilde yaralama” suçundan da 3 yıldan 9 yıla kadar olmak üzere toplam 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi bekleniyor.