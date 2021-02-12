Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi serbest bırakıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a 15 Ocak'ta evinin önünde saldırdığı için tutuklanan 5 kişi savcının itirazının ardından serbest bırakıldı.

Olayın hemen ardından yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi de daha sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adliyede 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3'ü ise tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 5 olmuştu.

Mahkeme dosyayı ağır cezaya göndermişti

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesini tamamlamış ve görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Kararda, Özdağ'a yönelik saldırının yaralama değil kasten ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçu kapsamına girdiği ve ağır ceza mahkemesi alanında olduğu belirtilmişti.

Savcıdan tutukluluğa itiraz

Cumhuriyet Savcısı Fatih Taş’ın tutuklu 5 sanığın tahliyesini istediği ortaya çıktı. Savcı Taş itirazında saldırının kasten yaralama suçu kapsamında kaldığı görüşünü bildirdi ve "Kasten adam yaralama eylemlerinin yargılamasının ağır ceza mahkemeleri tarafından yapılması gibi bir sonuç doğuracaktır. Bu da ceza usul kanununa aykırılık teşkil edecektir" ifadesini kullandı.

Görevsizlik kararının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görüşü alınmadan verildiğini ifade eden Taş, bunu da CMK’ya aykırı buldu. Savcı Taş, 5 sanığın tahliye edilmesi talebinde ise "sanıkların hangi mahkemede yargılanacağına bölge adliye mahkemesinin karar vereceğini ve bu süre içinde içeride kalmalarının İnfaz Kanunu’ndan öngörülen miktardan ‘fazla olacağının kuvvetle muhtemel olacağını" kaydederek, “Delillerin toplanmış olması, karartılma ihtimalinin kalmaması ve özellikle muhtemel bir görev uyuşmazlığı ile sorumluluk doğuracak şekilde tutukluluk süresinin uzun olacağı dikkate alınarak… Adli kontrolle tahliyelerine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur” dedi.

Adli kontrolle serbest bırakıldılar

Dosyanın gittiği Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın adli kontrolle salıverilmesine hükmetti. Mahkeme kararında dosyanın bölge adliye mahkemesine gitmesi halinde şüphelilerin "uzun süre tutuklu kalabileceğini" ifade etti.