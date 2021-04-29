Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2018'de verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Demirtaş'ın avukatları şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş hakkında açılan tüm propaganda davaları, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde süren ana davası ile birleştirildiği halde, 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Newroz kutlamasındaki konuşması sebebiyle yargılandığı bir dava ısrarla ayrı yürütüldü. ’İhtiyaç hasıl olduğunda’ hemen ceza kararı verilebilecek ve böylece Demirtaş'ı hükümlü kılacak olan bu dava, çeşitli siyasi davalarda verdiği ceza kararlarıyla bilinen Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine verildi."

Açıklamanın devamı şöyle:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal ve serbest bırakma kararı verebileceğini gözeten hükümet, kararın açıklamasından önce, Demirtaş’ın bir başka suçtan hükümlü olarak cezaevinde olduğunu göstermek amacıyla, söz konusu davada, 7 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş’a, propaganda suçundan şimdiye kadar verilen en yüksek ceza olan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan Sırrı Süreyya Önder'e de 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi."