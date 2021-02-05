Selahattin Demirtaş'a 8 yıl hapis cezası talebi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" ve "Tehdit" suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Demirtaş’a Kocaman’a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Demirtaş ifadesinde şöyle konuştu:

Mahkeme salonunda; 'Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın bana bir kumpas yaptığını ve bu yüzden tutuklandığımı, bunun hesabını da soracağım' dedim. Halen yapacağız diyorum. Türkiye’de ağır bir siyasi müdahale gerçekleşti. Ben ve arkadaşlarım tutuklanarak, 16 Nisan 2017 referandumu ve 2018 Haziran seçimlerinde biz içeride tutulduk. Parlamentonun üçüncü büyük partisi Eş Genel Başkanları ve Grup başkanvekillerimizle 10 milletvekili içeride tutulduk. Seçme ve seçilme hakkı elimizde alındı. Müdahale edildi. AİHM kararıyla kesinleşmiş bir yorumdur. Türkiye’de seçimlere, siyasete müdahale edilmiş, seçimlerin meşrutiyeti zedelenmiştir. Seçim kampanyasından mahrum bırakıldık. Siyaset yönlendirilmiş ve Anayasa açıkça ihlal edilmiştir. Siyasete darbe yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzüncü yılına girerken insan haklarına saygılı, sosyal, laik, hukuk devleti olma ilkeleri askıya alınmıştır. Tek adam sistemi ve siyasi literatür de seçimli otokrasi dediğimiz baskıcı sisteme geçilmiştir. Bunların hepsi de biz içeride tutulduğumuz süreçte gerçekleşmiştir. Bizim iddiamız odur ki bunların hepsi örgütlü bir biçimde devlet içerisinde yapılanmış siyasi, yargı, medya hatta işveren ayağının olduğu bir yapıyla bizim üzerimizde yani muhalefet üzerinde baskı kurularak, sindirilmeye çalışılarak, tek adam sistemi getirilmiştir. Mevcut anayasa denge denetlemeye sahipti. Mevcut durumda sivil kurumların, meclisin yürütmeyi denetleme ortadan kalkmış. Yüksek yargı baskı altına alınarak, yargı da yürütmeyi denetlemez hale getirilmiştir. Bunları savunmamda anlattım. AİHS 18'inci maddesine katkı yönünde delillerimi sundum.

Demirtaş, ikinci tutuklanmasına dair de yaşanan süreçleri anlattı. Demirtaş, şöyle devam etti: “Şüphelisi dahi olmadığımız yargılanması devam eden dosyadan yeniden tutuklandım. Kobanê olayları 2014’te gerçekleştikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı izinsiz yürüyüşe teşvikten’ 2014 yılında soruşturma açıldı. Tüm MYK üyelerimize açıldı. 12 milletvekilinin dosyası ayrılarak, fezlekeler Meclis’e gönderildi. MYK ise o dosyada tutuldu. İfadeleri alınmadı. 2014-2015 yılında ifade vermek istedi. Savcı ‘yoğunum dosyanın acelesi yok başka bir zaman gelin’ dedi. O zaman biz dışarıdaydık. Halen 7 yıldır ifadesi alınmayan MYK üyeleri var. 2016 Mayıs ayında dokunulmazlıklar kaldırıldı. O zamana kadar MYK ifadelerini almayan savcı, bizi o suçlamadan tutuklattı. Tefrik edildi ve dosya vekiller tutuklandı. Yargılanmaya başladık. Bakın kritik nokta şurası sayın başkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk soruşturma dosyasından yani şüpheli olmadığımız soruşturmadan ben ve Figen hanım yeniden tutuklandık. Biz o dosyadan iki yıl tutuklu kalmışız. Mükerrer. Evrakı avukatlarım sunar size. Biz o dosyadan iki yıl tutuklu kalmışız. Kamuoyunda biz o dosyadan tutukluyuz diye linç kampanyası yürütüldü. Yüksel Kocaman siyasi ilişkileri nedeniyle yeniden tutuklanmamız için aleni bir kumpas yaptı. Aynı delillerle yeni bir soruşturma gibi kamuoyuna da yalan söylediler halkı yanılttılar.”

AİHM Büyük Daire kararında ikinci tutuklamanın da aynı olduğunu tespit ettiğini dile getiren Demirtaş, “AİHM kararıyla bizi tutuklayan yargıçların siyasi bir kumpasa dahil oldukları kesinleşti. Türkiye de yargı eliyle milletin iradesine müdahaleyi asla kabul etmedik, kabul etmeyeceğiz. Yargı mensuplarına hukuk önünden hesap sorulmalıdır. Bizi 4-5 yıl içeride tutup sonra siyasi dosyalar üzerinden bize bağırıp, çağırıp, parmak sallayacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Ben savunmalarımda bunları anlattım diye Yüksel Kocaman benim hakkım da suç duyurusunda bulunacak, savunmamı baskı altına alacağını, avukatlarımı baskı altına alacağını sanıyorsa yanılıyor” ifadesinde bulundu.