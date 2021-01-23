Selahattin Demirtaş için yeni başvuru yapıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından hakkında tahliye kararı verilen Selahattin Demirtaş'a ilişkin bu karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uygulanmamıştı.

Bu tutum nedeniyle AYM'ye başvuru yaptıklarını belirten Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "AİHM'in, 'Demirtaş derhal serbest bırakılmalı' kararına gösterilen dirence karşı, yeniden AYM’ye bireysel başvuru yaptık" derken, "AYM, bir an evvel 'AİHM kararı bizi bağlamaz' saçmalığına son vermezse, AİHM, AYM için 'etkili iç hukuk yolu değil' kararı verir. Bizden söylemesi!" ifadesini kullandı.