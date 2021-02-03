Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu'na hakaretten yargılanacak

HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2015'te Cizre'de sokağa çıkma yasağının ardından yaptığı bir konuşmadan dolayı dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasına SEBGİS aracılığıyla katılacak.

İstanbul 47’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan dava, üç tane iddianamenin birleşmesinden oluştu.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun, 10 Eylül 2015 tarihinde şikayetçi olması üzerine üç ayrı davanın açıldığını, bu davaların daha sonra bir dosyada birleştirildiğini söyleyerek şu bilgileri aktardı:

''Cizre'deki ilk sokağa çıkma yasağından sonraki süreçte Selahattin Bey, orada ölen bebeklerin defnedilmesi ile ilgili genel bir konuşma yapıp eleştirmişti. Hatırlarsanız Miray bebek vardı, Cemile Çağırga vardı ve cenazeleri günlerce defnedilmemişti. Demirtaş, o durumla ilgili konuşmuş, genel değerlendirme yapmış ama o konuşmadan 'Çocuk katili başbakan' kelimeleri çıkarıp üç ayrı dava açmışlar. 10 Eylül 2015'te Davutoğlu'nun kendisi şikayetçi olmuş. Şu ana kadar Davutoğlu'ndan herhangi bir açıklama olmadı, belki de mahkemeye gelip çekecekler, onu da bilmiyoruz'' dedi.