Sekiz yavru köpek öldürüldü

Edirne'de merkeze bağlı Bosnaköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hayvanseverlerin besleme yaptığı alanda bulunan 8 yavru köpek yakılarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, jandarma bölgede inceleme yaptı. Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarken, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ölen yavru köpekleri bölgeden aldı.

Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.

Düzenleme hâlâ Meclis'ten geçmedi!

Hayvana karşı şiddet haberlerine karşın uzun süredir mücadelesi verilen hayvan hakları kanunu hâlâ Meclis'ten geçmiş değil.

Yıllardır farklı tarihler veren iktidar, son olarak geçtiğimiz haftalarda düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'ten geçeceğini söylerken hâlâ bir adım atılmış değil.

Düzenlemeye ilişkin soL'a konuşan Hayvan Hakları Federasyonu’nun Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, ortaya çıkan ilk başlıkların hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekmişti.