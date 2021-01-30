Şeker Fabrikalarının taşınmazları satılıyor!

Bugün Resmi Gazete'de Özelleştirme İdaresinin özelleştirme kapsamında olan Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (TÜRKŞEKER) çeşitli illerdeki 20.827 m² yüzölçümlü taşınmazlarının 9 milyon 785 bin liraya satılmasına ilişkin ihale komisyonu kararlarının onaylanmasına ilişkin dört kararı yayımlandı.

Çeşitli tarihlerde yapılan ihalelerle;

Afyon İlinde 5.693 M² yüzölçümü büyüklüğündeki arsanın 3 milyon 180 bin liraya,

Niğde İlinde 1.6986 M² yüzölçümü büyüklüğündeki arsanın 2 milyon 30 bin liraya,

Tokat, Turhal’da 2.626 M² yüzölçümü büyüklüğündeki arsanın 1 milyon 675 bin liraya,

Tokat, Turhal’da 5.812 M² yüzölçümlü taşınmazın 2 milyon 910 bin liraya,

satılmasına karar verilmişti.

Özelleştirme İdaresinin bugün yayımlanan kararlarıyla satışlar kesinleşmiş oldu.