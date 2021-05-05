Şeker fabrikalarında özelleştirme: 22 bin 300 metrekarelik taşınmaz 126 bin TL'ye satıldı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait farklı illerdeki 10 taşınmazın satışına ilişkin ihalelerin sonuçlarını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları'na kayıtlı Erzincan'daki 22 bin 300 metrekarelik taşınmaz 126 bin TL'ye satıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre ihalesi yapılan ve satışı kararlaştırılan taşınmazlar ve satış bedelleri şöyle:

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Erzincan ili Çayırlı ilçesi Balıklı Köyü 1303 parsel numaralı 22.300 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekilerin 126 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet İçen'e satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Erzincan ili Tercan ilçesi Mercan mahallesi 1079 parsel numaralı 30.000 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 280 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Lütfü Küçük'e satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Erzincan ili Tercan ilçesi Çadırkaya Mahallesi 5725 parsel numaralı 11.255 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler ile 5725 parsel numaralı 17.435 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekilerin 1 Milyon 11 Bin TL bedelle en yüksek telifi veren Abdullah Yıldız'a satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Sivas ili Suşehri ilçesi Karaağaç Köyü 110 ada 64 parsel numaralı 7.604 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler ile 65 parsel numaralı 10.362 metrekarelik taşınmaz ve 67 parsel numaralı 26.851 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindekilerin 1 Milyon 331 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Metehan Yaman'a satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Bakraç Mahallesi 1306 parsel numaralı 10.900 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler ile 2122 parsel numaralı 19.896 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindekilerin 280 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Eroğlu'na satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Muş ili Bulanık ilçesi Yeni Mahallesi 158 ada 4 parsel numaralı 7.029 metrekarelik,5 parsel numaralı 5.700 metrekarelik ve 6 parsel numaralı 4.685 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 2 Milyon 10 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Kamuran Balli'ye satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Muş ili Bulanık ilçesi Yeni Mahallesi 158 ada 7 parsel numaralı 8.632 metrekarelik, 8 parsel numaralı 12.734 metrekarelik ve 49 parsel numaralı 301 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 1 Milyon 670 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Kamuran Balli'ye satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaşar mahallesi 102 ada 1 parsel numaralı 2.946 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 4 Milyon 600 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Demircioğlu Elektronik Ticaret Limited Şirketi'ne satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Nevşehir ili Kozalı ilçesi Karahasanlı köyü 403 parsel numaralı 19.038 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 750 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren İsmail Eker'e satışı kararlaştırıldı.

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi Yantepe mahallesi 118 parsel numaralı 15.700 metrekarelik taşınmaz ve üzerindekiler 3 Milyon 300 Bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Özcan'a satışı kararlaştırıldı.