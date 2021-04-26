Şehirlerarası seyahatler için yeni karar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan 'kapanma' kararı kapsamında şehirlerarası seyahatteki yeni düzenlemeyi de duyurdu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şehirlerarası seyahatlere ilişkin yeni kararı açıkladı.

Buna göre şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

Ayrıca şehirlerarası araçlar %50 ile çalışabilecek.

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