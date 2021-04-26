AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerarası seyahatlere ilişkin yeni kararı açıkladı.
Buna göre şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.
Ayrıca şehirlerarası araçlar %50 ile çalışabilecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şehirlerarası seyahatler için yeni karar
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan 'kapanma' kararı kapsamında şehirlerarası seyahatteki yeni düzenlemeyi de duyurdu.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerarası seyahatlere ilişkin yeni kararı açıkladı.
Buna göre şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.
Ayrıca şehirlerarası araçlar %50 ile çalışabilecek.