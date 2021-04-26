Şehirlerarası seyahat yasağı sonrası seyahat şirketlerinin siteleri yoğunluktan çöktü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirlerarası seyahat etmek isteyenler, online seyahat bileti sitelerine yöneldi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından bilet sitelerindeki yoğunluğunun normalin kat kat üstüne çıktığı, sitelerin hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

obilet.com adlı sitenin direktörü Sertaç Keleş, birçok seyahat bileti sitesinin yoğunluğa dayanamayarak hizmet dışı kaldığını belirtti. Keleş, "Özellikle çarşamba akşamına yönelik bilet satışlarında daha şimdiden büyük yoğunluk yaşanıyor. Çağrı merkezimize gelen arama sayısı da pandemi öncesi dönemdeki en yoğun günlerin iki katı seviyesine ulaşmış durumda" dedi.