Şehir hastanesinin açılması üzerine Ankara’da 6 hastanenin kapatılması gündemde

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasını takiben 6 hastanenin kapatılması gündeme geldi. Söz konusu hastanelerin kapatılması sonucu şehir hastaneleri için kentteki 12 hastane faaliyetlerine son vermiş olacak.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre Ankara’da 121 sivil toplum kuruluşundan oluşan ve Türkiye genelinde şehir hastaneleri uğruna kapatılan devlet hastanelerinin yeniden açılması için çalışan Hastanemi Açın Platformu’nun sözcüsü Dr. Beyazıt İlhan, “Şehir hastanelerinin finansman şekline karşıyız ama hiç olmazsa onlar açılıyor diye şehir merkezindeki hastaneler kapatılmasın.” dedi.

Eskişehir’deki devlet hastanesinin yıkıldığını da anımsatan İlhan şöyle konuştu:

“Belli ki eski hastanelerin alanlarını ticari alana çevirmek için bir çaba var. Bizim de mücadelemiz olmasaydı muhtemelen Ankara’da Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin bulunduğu yerler ticari alanlara dönüşmüş olacaktı.”

'Her yönden yurttaşların zarar gördüğü bir durumla karşı karşıyayız'

Türkiye’de yeni hastanelerin bir ihtiyaç olduğunu ve eski hastanelerin de yenilenmesi gerektiğini söyleyen İlhan, “Şehir hastanelerinin yapımındaki plansızlık nedeniyle hastanelere ulaşımın sağlanması için yollar da yapılması gerekti." dedi ve Ankara’da şehir hastanesinin yolları için 800 milyon lira harcandığını, Bursa’da şehir hastanesi içinse raylı sistem ihalesi yapıldığını ve yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira para harcandığını anımsattı.

İlhan, "Hastanenin maliyetinin ötesinde yine paralar harcanıyor. Öte yandan, kapatılan Numune Hastanesi örneğinde gördük. ‘Bir kısmını yoğun bakım için açalım’ denildi, 750 bin lira harcandı. Her yönden yurttaşların zarar gördüğü bir durumla karşı karşıyayız.” dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise şehir hastanelerinin yatak kapasitesi bakımından Ankara’ya çok fazla bir katkısı olmayacağına dikkat çekerek, “Bu hastaneler kapatılırsa, Ankara’da yeni şehir hastanesinin açılmasıyla yatak kapasitesi sadece 10 ila 50 yatak arasında artacak.” dedi.