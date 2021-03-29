Şehir hastanesinde PCR testleri karıştı, negatif olanlara ilaç tedavisi başlandı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 94 kişinin Covid-19 PCR test sonuçları iddiaya göre veri giriş programında yapılan hatayla karıştı.

DHA'nın haberine göre testi pozitif olmasına rağmen veri giriş hatasıyla kişilerin PCR testleri negatif görünürken, negatif olanlar ise pozitif olduğu sanılarak evlerinde ilaç tedavisine alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi ise test yapılan 94 kişiden 7'sinin test sonucu pozitif çıkmasına rağmen "sistem hatası" yüzünden test yapılan 94 kişinin tamamının sisteme "pozitif" olarak girildiği, 2 saat sonra hatanın düzeltildiği açıklamasını yaptı.

Eskişehir’de koronavirüs tedavisi sağlayan üç hastaneden biri olan Şehir Hastanesi’nde geçen perşembe günü 94 kişiye Covid-19 PCR testi yapıldı.

'90 kişiye yeniden test yapılacak'

Test sonuçlarının bilgisayar programına veri girişi yapılan sistemde iddiaya göre blok halinde tümü negatif yada pozitif olarak hatalı olarak işaretlendi.

DHA aslında testi negatif olanlara "pozitif" olduğu bilgisi verilirken, "negatif" olanlara ise test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildiğini duyurdu.

Test sonuçlarının sisteme aktarılmasının ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, sistem üzerinden PCR testi pozitif çıkanlarla ilgili prosedürü işleterek evlerinde tedavi olacaklara ilaç verdi. Test sonuçlarının hatalı olduğu ise yapılan kontrollerle fark edildi. Filyasyon ekiplerince testi karıştırılan kişiler aranarak yanlışlık olduğu ifade edildi. Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, Eskişehir Valiliği’nin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

'Yanlışlık olmuş negatifsin' dediler

Sosyal medyada testi yanlış çıktığını ifade eden N.S.K., paylaşımda bulunarak, “Bana da yapıldı test yaptılar, önce pozitifsin diye aradılar. 3 saat sonra yanlışlık olmuş negatifsin dediler” ifadelerini kullandı. Babasına ait testin yanlış çıktığını ifade eden M.P. de “Babama da test yaptılar. Akşam Sağlık İl Müdürlüğü’nden mesaj geldi, pozitif diye. Sabah doktoru geldi sonuçlar negatif dedi. Üç gündür hastanede karantinadayız” dedi.

Hastaneden açıklama: 94 hastanın sonucu sisteme pozitif girildi, inceleme başlatıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi, PCR test sonuçlarının karıştırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve karışıklığın sistem hatası olduğunu açıkladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada; “Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 26 Mart 2021 tarihinde çalışılan ve 94 hastayı içeren Covid-19 test işlemi neticesinde, 94 hastanın 7 tanesi pozitif olarak saptanmıştır. Sonuçların onayı işlemi sırasında yaşanan bir sistem hatası sonucu, 94 hastanın sonucunun sisteme pozitif olarak geçtiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine hatalı onaylanan tüm hastaların sonuçları sistem üzerinden 2 saat içerisinde düzeltilmiştir. Ayrıca ivedilikle tüm hastalarımıza telefon ile ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır. Herhangi bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.