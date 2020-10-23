Şehir Hastanesi ve karayolları soygunu: 31 milyar TL ödenecek

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşe yazısında 2021 bütçesindeki "garanti" tutarlarını yazdı.

İktidarın "kamu özel işbirliği" adı altında yaptığı büyük ölçekli altyapı projeleri ve şehir hastaneleri için ayrılacak garanti tutarların bütçe teklifinde yer aldığını belirten Toker, bu tutarın 31 milyar TL olduğunu dile getirdi.

Toker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe teklifinde şehir hastaneleri için ayırdığı tutarlardan başlayalım.

İçinde bulunduğumuz 2020 bütçesinde şehir hastaneleri için yaklaşık 10.5 milyar TL kira ve hizmet bedeli için ödenek ayıran Sağlık Bakanlığı, 2021 yılı için bu tutarı 16 milyar 392 milyon TL'ye çıkarmış.

Bu tutarın 6 milyar 415 milyon TL'sini hastanelerin hizmet alımı yoluyla sunduğu hizmetlerin karşılığı oluşturuyor.

9 milyar 977 milyon TL'si ise Sağlık Bakanlığı'nın “kullanım bedeli” adı altında şehir hastanesini inşa eden müteahhitlere ödeyeceği kira bedellerinden oluşacak.

6.4 milyar TL'lik hizmet bedeli şehir hastanelerinin tıbbi görüntüleme, güvenlik, temizlik, laboratuvar, yemek gibi hizmetleri için.

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri için 540 milyon TL ayrıldı. 2020 bütçesinde bu tutar 458 milyon TL'ydi.

Karayolları da 2021 yılı bütçe teklifinde YİD modeliyle yaptırılan “ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri” için 14 milyar 49 milyon TL ödenek ayırdı.

Bu ödenek 2022 yılı bütçesi için 16.9 milyar TL, 2023 bütçesi için ise 17 milyar 395 milyon TL olarak tahmin ediliyor.

Karayolları: 14 milyar 49 milyon TL

Sağlık Bakanlığı: 16 milyar 392 milyon TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 540 milyon TL

Sonuç olarak; herkese yetecek kadar aşının tedarik edilemeyeceği konuşulan bu günlerde; bütçeden şehir hastaneleri, köprü, tünel gibi altyapı projeleri yani KÖİ garantileri için 31 milyar TL ayrıldığı çıplak bir hakikat…