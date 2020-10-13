Şehir hastanelerine 8 ayda 5 milyar TL ödendi: '17 devlet hastanesi yapılabilirdi'

Devlet bütçesinden şehir hastanelerini işleten şirketlere ödenen kira ve hizmet bedeli 8 ayda 5 milyar 133 milyon liraya ulaştı.

Bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan dönemde yapılan bu ödeme, şehir hastanelerinin ülke kaynaklarını adeta bir kara delik gibi yutup yok edeceğini, halkın kaynaklarının oluk oluk şirketlere akacağını ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi mali tablolarına göre, firmalara sadece 8 aylık dönemde kira ve hizmet bedeli adı altında ödenen bu devasa parayla devlet kendisi hastane yapsaydı, bugün her biri 500’er yataklı 17 tane devlet hastanesi hizmet veriyor olacaktı. Bu parayla devlet hastanesi yerine, devlet kendi kaynaklarıyla şehir hastanesi yapıp kendisi hizmet verseydi, bugün her biri bin 50 yataklı 5 tane şehir hastanemiz olacaktı. Bu yatırımlar sayesinde hastanelerdeki mevcut yatak kapasitesine 8 bin 555 yatak daha eklenecekti. Ancak bu devasa para şehir hastanelerini yapıp işleten şirketlerin kasasına akacak.

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Resmi veriler üzerinden teknik çalışma yapan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı’nda genel bütçeden yapılacak 10 yeni şehir hastanesi için 10 milyar 95 milyon lira bütçe ayrıldığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

En az 25 yıl ödenecek

“Sağlık Bakanlığı henüz yıl bitmeden, sadece ilk 8 ayda şirketlere 5 milyar 133 milyon lira kira ve hizmet bedeli ödemesi yapmış. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda genel bütçeden yapılacak 10 yeni şehir hastanesi için 10 milyar 95 milyon lira bütçe ayrılırken, hizmetteki 10 şehir hastanesinin sadece kira ve hizmet bedelleri için 5 milyar liradan fazla ödeme yapılması rant düzeninin en açık göstergesidir.

Şehir hastaneleri için kira ve hizmet ödemelerinin sözleşmeler kapsamında en az 25 yıl süreceği düşünüldüğünde kamu üzerindeki yük milyarlarca lirayı bulacaktır. Buradan da net bir şekilde anlıyoruz ki; ocak-ağustos aylarında şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için ödenen miktarla tam teşekküllü 1050 yataklı en az 5 şehir hastanesi ya da 500 yataklı en az 17 devlet hastanesi yapabilir.”

Yatak başı maliyet 980 bin TL

2020’nin yatırım programında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli dışında yapılan devlet hastanelerinin yatak başına maliyetlerinin 600 bin lira olarak belirtildiğini ifade eden Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı toplam 10 bin 300 yataklı 10 şehir hastanesinin yatak başı maliyetinin 980 bin 125 lira olacağını belirtti.

Şahin, “Artış şirketlere yaptırılmasa da genel bütçeden yapılacak şehir hastanelerinin yatak başına maliyetleri, bir devlet hastanesinin yatak başı maliyetinden en az 1.6 kat daha fazla. Ödemeler 25 yıl süreceği için devletin yeni kara deliği büyüyecek, kamu kaynakları şirketlerin kasasına akacak, halk yoksullaşacak” dedi.