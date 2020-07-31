Seferihisar'da yine yangın çıktı

Seferihisar Kavakdere yolunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenler orman ekiplerine bildirirken ekipler yangına hızla müdahale etti. Sabah saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Uçak ve helikopterlerin de katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

21 Temmuz'da ise yine Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanın deniz gören bir noktasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp 2 hektar alan kül olmuştu.

Kişisel sosyal medya hesaplarından yangının videolarını ve fotoğraflarını paylaşan Seferihisar sakinleri "Her hafta burada bir yangın çıkıyor, nedeni belirsiz, buna kim dur diyecek" diye tepkilerini dile getirdiler.