Seferihisar'da 'Omuz ver, kadına yönelik şiddet son bulsun' söyleşisi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Seferihisar'da, "Omuz ver, kadına yönelik şiddet son bulsun" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Biyomühendis Gizem Batı Ayaz'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, kadına yönelik şiddetin kökeninde yatan sömürü düzeni ve çokça tartışılan İstanbul Sözleşmesi'ne değinildi. Sömürü düzeni değişmedikçe kalıcı kazanımların mümkün olamayacağını belirten Ayaz, kadınları yaşatacak olanın kadın ve erkek emekçilerin birlikte ve örgütlü mücadelesinin olduğunun altını çizdi.

Ayaz sözleşmenin bir kazanım olduğunu belirtirken, kadınların ancak sömürünün son bulduğu aydınlanmadan yana, eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzen içinde yaşayabileceği vurgusunu yaptı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, sosyalizmin ve örgütlenmenin gerekliliğine işaret edilerek sonlandı.