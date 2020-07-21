Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın birkaç saat içerisinde kontrol altına alındı.

Öte yandan yönetmen Çağan Irmak da yangına dair görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Irmak, saat 14:30'da yaptığı paylaşımda "Şu an Seferihisar'ın hali bu, yanıyor. Çocukluğumuzun Çamlık'ı, her taraf perişan halde. Yanıyoruz" denildi.