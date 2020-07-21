Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın birkaç saat içerisinde kontrol altına alındı.

Öte yandan yönetmen Çağan Irmak da yangına dair görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Irmak, saat 14:30'da yaptığı paylaşımda "Şu an Seferihisar'ın hali bu, yanıyor. Çocukluğumuzun Çamlık'ı, her taraf perişan halde. Yanıyoruz" denildi.